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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Госдуме рассказали, когда обсудят ситуацию вокруг самопровозглашенных республик

Володин: Госдума на ближайшем заседании обсудит ситуацию с ЛНР и ДНР

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Государственная дума на своем ближайшем пленарном заседании намерена обсудить ситуацию, сложившуюся в Донбассе и реакцией со стороны Запада. Об этом сообщается в Telegram-канале спикера ГД Вячеслава Володина.

Ближайшее заседание парламента будет во вторник, 22 февраля.

«Вот уже сутки, как Киев обстреливает ДНР и ЛНР. Тысячи беженцев, женщины с детьми бегут от войны», — написал Володин.

По словам Володина, никто из участвующих в Мюнхенской конференции по безопасности не озаботился данным вопросом с ДНР и ЛНР.

«Канцлеру ФРГ кажется смешным, что в ДНР и ЛНР происходит. Он не считает это геноцидом. Необъяснимое и циничное заявление, учитывая историю Германии», — отметил народный избранник.

Володин добавил, что западные политики грозят санкциями невиданных масштабов, «если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР». Он уточнил, что за судьбу людей другие страны не переживают.

«О санкциях. Во-первых, они никого не пугают — в таких условиях мы живем уже 8 лет. Да, это создает проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения был не наш выбор», — пояснил в публикации депутат.

Второй момент заключает в том, что санкции против Москвы введут в любом случае, уверен Володин.

18 февраля руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей республик, преимущественно женщин, детей и людей старшего поколения. Местом эвакуации выбрали Ростовскую область.

Вечером 19 февраля беженцы из Донбасса начали получать первые выплаты по 10 тысяч рублей.

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