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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Блинкен назвал условие встречи с Лавровым

Блинкен подтвердил встречу с Лавровым 24 февраля, если Россия «не нападет на Украину»

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Alex Brandon/AP

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что намерен встретиться с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 февраля. Об этом американский госсекретарь сообщил в эфире телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«У нас запланирована встреча 24 числа [февраля], в конце следующей недели в Европе», — подчеркнул Блинкен.

Однако главным условием встречи остается то, чтобы Москва не осуществила «вторжение» в Киев.

«Но, как я сказал министру иностранных дел Лаврову в своем ответном письме, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину», — добавил госсекретарь США.

Место проведения будущей встречи Лаврова и Блинкена пока не называется.

По его словам, Вашингтон вполне уверен в разведывательной информации касательно развернувшейся ситуации около России и Украины.

«Как я сказал на днях в Совете Безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации и выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить», — сказал Блинкен.

У американской стороны есть информация, что президент России Владимир Путин принял решение проявить «агрессию» в отношении Украины, заметил представитель США.

«Как сказал президент США [Джо] Байден, на основании имеющейся у нас информации похоже, что президент Путин действительно принял решению вновь осуществить агрессию против Украины, но до самого момента, когда это действительно случится, мы будем пытаться найти дипломатическое решение...», — объяснил Блинкен.

Ранее Пентагон заявил о готовности прислать на восточный фланг НАТО еще «тысячи военных».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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