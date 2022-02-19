Зеленский пошутил, что к поломке его гарнитуры на Мюнхенской конференции причастна Россия

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности пошутил, что поломка его гарнитуры для синхронного перевода могла быть связана с «кибератаками России». Об этом сообщает РИА «Новости».

В тот момент, когда украинский глава захотел послушать перевод вопроса, поступившего от журналистки, он и заметил технические неполадки.

«Одну секунду, я думаю, кибератака. Можно мне другую [гарнитуру] для перевода? Вот видите, Россия не присутствует, но они здесь», — пошутил президент Украины.

Зеленский извинился на английском языке, признав, что техника не работает и послушать перевод невозможно. Вскоре ему принесли другую гарнитуру. В дальнейшем украинский глава продолжил общение на конференции.

Ранее Зеленский не исключил пересмотр отказа Украины от ядерного оружия.

Также Зеленский предложил президенту России Путину встретиться.