Зеленский: для помощи Киеву не надо постоянно говорить о датах «вторжения»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для оказания помощи Киеву не требуется постоянно обсуждать вероятные сроки «вторжения» России в страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения», — подчеркнул украинский глава во время Мюнхенской конференции безопасности.

По словам Зеленского, Украина планирует «защищать» свои земли в любые дни.

Врио главы МЧС Александр Чуприян ранее сообщил, что 26 регионов России выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Также о готовности принять у себя жителей ДНР и ЛНР рассказали губернаторы и представители Краснодарского края, Ульяновской, Орловской, Самарской областей.

18 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию граждан, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных.

Также луганская народная милиция зафиксировала прибытие в подконтрольную Киеву часть Донбасса иностранных СМИ.