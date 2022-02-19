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МИД РФ ответил Шольцу, назвавшему нелепыми заявления о геноциде в Донбассе

МИД России счел слова канцлера Шольца неприемлемыми и напомнил о прошлом Германии

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В МИД России отреагировали на слова немецкого канцлера Олафа Шольца, который счел слова российского президента Владимира Путина о геноциде донбасского населения нелепыми. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что с учетом исторического опыта Германии, связанного с распространением человеконенавистнической идеологии и массовыми расправами над людьми, подобные комментарии являются неприемлемыми.

«Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида», — подчеркнули в МИД.

Ранее Шольц посчитал нелепыми слова Путина о геноциде донбасского населения, а также рассказал, что их взгляды на некоторые исторические события расходятся.

«Он (Путин) переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо. Но это его история <...> Если мы будем воспринимать его буквально, то это будет не очень оптимистично для будущего. Я отказываюсь делать это», — сказал Шольц.

Он добавил, что НАТО и ЕС не агрессивны и их не нужно бояться, но российский президент считает по-другому.

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