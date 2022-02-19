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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден прокомментировал решение Зеленского отправиться на Мюнхенскую конференцию

Байден назвал не самым мудрым выбором решение Зеленского посетить Мюнхен в разгар кризиса

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден раскритиковал намерение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности на этой неделе, передает РИА «Новости».

«Это может не быть... мудрым выбором, но это его решение», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов после выступления с речью о ситуации вокруг Украины.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщал, что в Белом доме обеспокоены планами президента Украины уехать из страны на выходных для посещения Мюнхенской конференции.

До этого Байден заявил, что Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней. По его словам, Москва не просто не отвела войска от границы, но стянула туда новых солдат и технику. При этом не исключена возможность провокации – проведения «операции под чужим флагом», добавил политик. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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