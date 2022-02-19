Байден: не считаю, что Путин планирует задействовать ядерное оружие

Президент США Джо Байден не считает, что его российский коллега Владимир Путин «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность применения ядерного оружия. Об этом он заявил во время своего обращения по теме украинского кризиса, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале Global News.

«Я не думаю, что он отдаленно рассматривает использование ядерного оружия», — заявил президент США.

Ранее Байден заявил, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия в ближайшие недели будет атаковать Украину и даже Киев.

До этого мощный взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР в центре Донецка.

18 февраля эвакуацию объявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».