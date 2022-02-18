Глава ДНР заявил, что ситуация в Донбассе «идет к войне»

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе, к сожалению, идет к войне. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«К сожалению, да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Украина может в любой момент начать наступление на Донбасс. Он подчеркнул, что Киев прощупывает «слабые места» для проникновения диверсантов на территорию ДНР.

Ранее представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина 18 февраля предприняла три попытки диверсии в Донбассе. По его словам, с утра по ДНР было выпущено около 200 снарядов и мин.

До этого мощный взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР в центре Донецка.

Народная милиция ДНР подтвердила агентству взрыв в центре Донецка — на парковке у дома правительства был взорван автомобиль. По предварительным данным, он произошел около 19.00. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва.