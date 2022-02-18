В ЕС заявили о скором завершении переговоров по иранской ядерной сделке

Иранская ядерная сделка, переговоры по которой продолжаются больше трех лет, близка к завершению. Об этом сообщает The New Arab со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.

«Я думаю, что соглашение будет готово на следующей неделе. Сейчас у нас на столе текст, который очень близок к тому, что станет окончательным документом», — приводит издание слова чиновника.

В переговорах по выработке соглашения, по которому Иран откажется от дальнейших разработок ядерного оружия, участвуют представители России, Китая, Великобритании, Франции, Германии, Европейского Союза и США.

Ранее в администрации США заявили, что решили восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. По словам представителя Белого дома, такое решение было принято, чтобы дать возможность третьим сторонам принять участие в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране «из-за растущих опасений по поводу нераспространения».

В 2018 году Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был заключен между Ираном и шестью странами мира по отмене иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. Иран должен был допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ, а западные страны — пошагово снять с Ирана санкции.

В июле 2019 года Иран объявил о начале процесса обогащения урана выше уровня ограничений, предусмотренных СВПД.