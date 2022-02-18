Пентагон отказался комментировать эвакуацию жителей Донбасса в Россию

Министерство обороны США не комментирует информацию об эвакуации жителей Донбасса, сообщает РИА «Новости».

«Спасибо за ваше обращение. Вам следует обратиться с данным вопросом к правительству Украины», — ответили агентству в военном ведомстве.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время отдать приказ перейти в наступление в Донбассе. На фоне этого Пушилин объявил об эвакуации населения республики в Россию.

Впоследствии глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также обратился к жителям с призывом эвакуироваться в Россию на фоне усиления группировки вооруженных сил Украины в Донбассе.