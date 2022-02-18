Песков прокомментировал эвакуацию жителей Донбасса в Россию

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Пескову неизвестно об эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о происходящем в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Я не знаю, что там сейчас происходит», — сказал он.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о начале эвакуации населения Донбасса в Россию из-за угрозы нападения украинской армии.

Пушилин отметил, что вооруженные силы ДНР смогут защитить гражданское население и инфраструктуру. Однако обстрелы населенных пунктов представляют угрозу для жителей республики.

По его словам, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание вооруженными силами Украины количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».

Глава ДНР добавил, что эвакуация согласована с российскими властями — «в Ростовской области готовы места для приема и размещения наших граждан».

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