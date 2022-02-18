Белый дом и НАТО вновь пригрозили России санкциями в случае нападения на Украину

Вице-президент США Камала Харрис на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пригрозила России санкциями в случае нападения на Украину. Об этом сообщает Independent.

«Если Россия предпримет агрессивные действия, мы обязуемся обеспечить серьезные последствия с точки зрения санкций, которые мы обсуждали. И мы знаем, что альянс силен в этом отношении», — сказал Харрис Столтенбергу.

При этом вице-президент добавила, что США «по-прежнему открыты для дипломатии» и стремятся к диалогу с Россией. По оценкам США, Россия сосредоточила на границе с Украиной до 190 тыс. военнослужащих.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин призвал своего российского коллегу Сергея Шойгу отвести войска от границы с Украиной. При этом он заявил, что нет доказательств возвращения воинских подразделений в места постоянной дислокации, о котором накануне объявило Минобороны России.