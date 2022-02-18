Путин прокомментировал сообщения о «вторжении» России на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на сообщения о датах «вторжения» страны на Украину. Об этом он сообщил журналистам после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает ТАСС.

«Я, честно говоря, не обращал просто на это внимания, вбросов очень много. Постоянно реагировать на них — это себе дороже», — сказал он.

Путин добавил, что Россия будет поступать так, как считает нужным. Он отметил, что Кремль обращает внимание на происходящее в мире, но имеет «очень четкие, понятные ориентиры».

Ранее сообщалось, что эшелон с танками и другой бронетехникой Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянного базирования после завершения учений недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что «отвод войск», за который в НАТО принимают возвращение российских подразделений с учений, не является причиной «дать отбой тревоге».