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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин прокомментировал сообщения о «вторжении» России на Украину

Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы о «вторжении» России на Украину

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Thibault Camus/AP/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на сообщения о датах «вторжения» страны на Украину. Об этом он сообщил журналистам после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает ТАСС.

«Я, честно говоря, не обращал просто на это внимания, вбросов очень много. Постоянно реагировать на них — это себе дороже», — сказал он.

Путин добавил, что Россия будет поступать так, как считает нужным. Он отметил, что Кремль обращает внимание на происходящее в мире, но имеет «очень четкие, понятные ориентиры».

Ранее сообщалось, что эшелон с танками и другой бронетехникой Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянного базирования после завершения учений недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что «отвод войск», за который в НАТО принимают возвращение российских подразделений с учений, не является причиной «дать отбой тревоге».

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