Путин заявил, что Киеву нужно сесть за стол переговоров с Донбассом

Президент России Владимир Путин заявил, что Украине нужно сесть за стол переговоров с Донбассом. Об этом он сообщил после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает ТАСС.

«Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать, политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта. Чем раньше это произойдет, тем лучше», — сказал он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время отдать приказ перейти в наступление в Донбассе. Сообщение опубликовано на его официальном сайте.

До этого в ДНР заявили о пресечении попытки украинских силовиков организовать диверсию на нефтебазе в районе Еленовки. Отмечается, что благодаря оперативной работе представителей силовых структур удалось избежать серьезных последствий. Они прибыли после звонка охранника и предотвратили теракт.