Лавров ответил на требования Зеленского дать Украине гарантии безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции, что РФ желает обсуждать региональную безопасность, а не касаться только Украины.

«Мы готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины — просто потому, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому такой каприз в голову пришел сегодня, хотя вчера он говорил только о вступлении в НАТО — а безопасность всех стран нашего региона, региона ОБСЕ, на прочной основе документов, подписанных на высшем уровне и излагающих неделимость безопасности во всей полноте этого основополагающего принципа», — объяснил глава МИД РФ.

По его словам, ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал неприемлемость вступления Украины в НАТО, поскольку таким образом нарушаются интересы Москвы при обсуждении путей обеспечения безопасности «нашего общего региона».

«И поиск таких путей является частью нашей инициативы, которую мы обсуждаем с Соединенными Штатами, которая предполагает отнюдь не односторонние уступки Российской Федерации для обеспечения ее безопасности, а предполагает согласование принципов, которые будут обеспечивать безопасность всех», — сказал Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения изначально поставили Киев в невыгодную позицию и были составлены «бездарно». По его мнению, документ не решает всех вопросов, связанных с обострением ситуации вокруг Украины. Политик предложил разработать «глобальный документ по безопасности», который должны будут подписать Москва и Вашингтон и в котором будут пункты, касающиеся безопасности Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».