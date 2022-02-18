Лукашенко: Запад проиграл «первый раунд» своей кампании против Белоруссии и РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что республике и России приходится реагировать на действия Запада, который уже проиграл «первый раунд». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ситуацию вокруг Минска и Москвы белорусский глава оценил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Думаю, что и здесь тоже у них [Запада] вряд ли что-то получится, они первый раунд очень сильно проиграли, сегодня уже смотрю: выходят на второй раунд, пугают весь мир, что «завтра» мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее», — подчеркнул Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, подобных планов с «вторжением» или «нападением» никогда не существовало.

18 февраля Лукашенко прибыл в Москву. В этот же день у него начались переговоры с Путиным в Кремле.

На следующей день, 19 февраля, Лукашенко, возможно, примет участие в совместных с РФ учениях сил стратегического сдерживания.