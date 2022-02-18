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Трамп поддержал кандидата, обвиненного в насилии над 14-летним ребенком

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Brynn Anderson/AP

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о поддержке кандидата в Конгресс от Республиканской партии в Техасе Моники Де Ла Круз, которую бывший муж обвинил в насилии над своей дочерью. Об этом сообщает Insider.

«Моника Де Ла Круз станет потрясающей конгрессвуман. Это лучший выбор для жителей 15-го избирательного округа Техаса!», — цитирует издание Трампа.

По его словам, Де Ла Крус — «успешная женщина из малого бизнеса», которая будет «упорно бороться» за развитие экономики США, безопасность границ и поддержку вооруженных сил страны.

В ноябре Де Ла Круз стала фигурантом судебного процесса, на котором бывший муж Джонни Эрнандес обвинил ее в насилии и жестоком обращении со своей дочерью, которой на тот момент было 14 лет. Эрнандес утверждал, что таким образом Де Ла Круз добивалась отдельного проживания ребенка.

При этом сама Де Ла Круз заявила, что обвинения ложны и она «убита горем» из-за того, что такое «глубоко личное дело» попало в СМИ.

Ранее сообщалось, что в поместье Трампа в Мар-о-Лаго обнаружили секретные документы, вывезенные из Белого дома. Несколько бумаг с грифом «секретно» и «совершенно секретно» изъяли сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA). Среди документов оказались переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.

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