Президент Никарагуа Ортега назвал Запад империей и осудил агрессию против России

В рамках встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым президент Никарагуа Даниэль Ортега осудил западную агрессию против России и выразил солидарность российскому народу в борьбе за мир, сообщают РИА «Новости».

«Сейчас империя снова восстает против мира, это выражается в нападках на Россию. Не будем забывать, как несколько лет назад совершили переворот на Украине. Такой же пытались провести здесь в 2018 году — искупать никарагуанцев в крови...», — сказал Ортега.

Также он подчеркнул, что российская делегация прибыла с мирной повесткой и выразил солидарность и поддержку в борьбе за мир президенту Владимиру Путину.

Встреча с президентом Ортегой стала заключительной для российской правительственной делегации, проводившей переговоры с различными ведомствами в ходе работы межправительственной комиссии Россия-Никарагуа.

По словам вице-премьера Борисова, стороны будут работать в направлении масштабирования торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Ранее российский посол Александр Хохоликов заявил о планах развития военного сотрудничества с Никарагуа.