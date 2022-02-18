Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В ЛДПР рассказали о самочувствии госпитализированного Жириновского 12:17
Стала известна причина смерти актера Геннадия Юхтина 12:15
Врач-психиатр объяснил эмоции фигуристки Александры Трусовой после Олимпиады 12:14
Ургант пошутил о резонансной школьной задаче об остывании трупа 12:13
Ученые придумали солнечный парус, способный разогнать до 20% скорости света 12:09
Украинскую организацию «Свободный Идель-Урал» признали нежелательной... 12:06
В Латвии стартуют военные учения Saber Strike 22 под руководством США 12:01
Игорь Крутой рассказал о романе Тимати с Алексой 11:58
Путин 19 февраля примет участие в учениях сил стратегического сдерживания 11:58
В США объяснили, почему Китай не станет поддерживать «вторжение» России... 11:55

Президент Никарагуа Ортега назвал Запад империей и осудил агрессию против России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ismael Francisco/AP

В рамках встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым президент Никарагуа Даниэль Ортега осудил западную агрессию против России и выразил солидарность российскому народу в борьбе за мир, сообщают РИА «Новости».

«Сейчас империя снова восстает против мира, это выражается в нападках на Россию. Не будем забывать, как несколько лет назад совершили переворот на Украине. Такой же пытались провести здесь в 2018 году — искупать никарагуанцев в крови...», — сказал Ортега.

Также он подчеркнул, что российская делегация прибыла с мирной повесткой и выразил солидарность и поддержку в борьбе за мир президенту Владимиру Путину.

Встреча с президентом Ортегой стала заключительной для российской правительственной делегации, проводившей переговоры с различными ведомствами в ходе работы межправительственной комиссии Россия-Никарагуа.

По словам вице-премьера Борисова, стороны будут работать в направлении масштабирования торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Ранее российский посол Александр Хохоликов заявил о планах развития военного сотрудничества с Никарагуа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть