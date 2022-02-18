МИД Украины вызвал посла Израиля из-за запроса к России о помощи эвакуировать граждан

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для получения разъяснений касательно того, что Иерусалим попросил у России помощи в эвакуации израильских граждан с украинской территории в случае войны. Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что Киев выразил недовольство тем, что Израиль обращается с Украиной «как с Газой».

Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский пояснил, что Иерусалим намеревался лишь призвать Москву к снижению напряженности и выразить обеспокоенность судьбой израильских дипломатов и граждан.

Ранее сообщалось, что число стран, которые рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, выросло до 35. Среди этих государств США, Япония, Нидерланды, Южная Корея, Израиль, Черногория, Латвия, Великобритания, Норвегия и др.