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Франция признала неспособность решить проблемы Мали

Макрон заявил, что французские войска покинут Мали из-за усиления джихадистов

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Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска покинут Мали из-за усиления джихадистов в этом регионе, сообщает Reuters.

При этом, по словам французского лидера, военнослужащие будут переправлены в соседнюю с Мали страну — Нигер.

В Мали в 2013 году началась операция французской армии под названием «Сервал» — ее целью является попытка остановить продвижение исламских экстремистов в направлении столицы Мали, Бамако, обеспечить безопасность нескольких тысяч французских граждан в Мали, сохранить территориальную целостность страны.

Противниками Франции и Мали в данном конфликте выступают различные радикальные исламистские группировки. Однако, несмотря на официальное завершение операции, в Мали ситуация остается напряженной — страна пережила несколько государственных переворотов, при этом власть в Мали удерживается военными.

Новая власть в Мали требует вывода французских войск, при этом, якобы ориентируясь на контракт с ЧВК «Вагнер».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о непричастности властей России с компаниями в Мали.

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