Премьер-министр Эстонии Кая Каллас: Путин «развлекается» наращиванием военной мощи

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что президент России Владимир Путин якобы «развлекается» наращиванием военной мощи на границах с Украиной и странами НАТО, сообщает Reuters.

«Я считаю, что он [Путин — «Газета.Ru»] искренне доволен собой, находясь в центре внимания на Западе, потому что ранее были времена, когда его, в какой-то степени, упускали из виду», — заявила Каллас.

Она также отметила, что на данном этапе у Путина действительно получилось заставить лидеров Запада прислушаться к себе.

«Однако теперь, когда несколько западных лидеров приехали к нему на переговоры, все вокруг постоянно спекулируют над тем, что Путин предпримет дальше — и это делает его позицию очень значимой», — считает Каллас.

Ранее МИД Британии заявил, что президент России Владимир Путин «должен отвергнуть» предложение ГД о признании ДНР и ЛНР.