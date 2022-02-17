Блинкен объяснил Совбезу ООН, как Россия планирует начать «вторжение» на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН по Украине заявил, что для предлога вторжения Россия может пойти на теракты и атаку химическим оружием.

«Это может быть насильственное событие на Украине или вопиющее обвинение против украинского правительства. Это может быть сфабрикованный теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть маскировочный удар БПЛА против гражданских или реальная атака с использованием химоружия», — сказал Блинкен.

По его словам, после такой «искусственной провокации» зазвучат заявлениями о том, что необходимо реагировать и защищать российских граждан и этнических русских на Украине. После этого «начнется нападение».

При этом он признал, что точных сведений о том, как именно будет происходить «вторжение», у Вашингтона нет.

Ранее президент США Джо Байден призвал готовиться к вторжению России на Украину под чужим флагом «в ближайшие дни».

Минобороны Британии в свою очередь опубликовало карту «вторжения Путина» на Украину. При этом министерство отмечало, что схема была «приведена исключительно в иллюстративных целях».