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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Блинкен объяснил Совбезу ООН, как Россия планирует начать «вторжение» на Украину

Блинкен зявил, что РФ может устроить теракт или химатаку для «вторжения» на Украину

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Andrew Harnik/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН по Украине заявил, что для предлога вторжения Россия может пойти на теракты и атаку химическим оружием.

«Это может быть насильственное событие на Украине или вопиющее обвинение против украинского правительства. Это может быть сфабрикованный теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть маскировочный удар БПЛА против гражданских или реальная атака с использованием химоружия», — сказал Блинкен.

По его словам, после такой «искусственной провокации» зазвучат заявлениями о том, что необходимо реагировать и защищать российских граждан и этнических русских на Украине. После этого «начнется нападение».

При этом он признал, что точных сведений о том, как именно будет происходить «вторжение», у Вашингтона нет.

Ранее президент США Джо Байден призвал готовиться к вторжению России на Украину под чужим флагом «в ближайшие дни».

Минобороны Британии в свою очередь опубликовало карту «вторжения Путина» на Украину. При этом министерство отмечало, что схема была «приведена исключительно в иллюстративных целях».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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