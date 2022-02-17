Постпред при ООН Кислица: Украина всегда готова к переговорам с РФ

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании Совбеза международной организации, что Украина всегда готова к переговорам с Россией на высшем и министерском уровнях.

«Как говорил и глава МИД Украины [Дмитрий Кулеба], наш президент [Владимир Зеленский] всегда настаивает на личной встрече с [президентом РФ Владимиром Путиным] и на переговорах с ним», — сказал Кислица.

Он также напомнил, что и в МИД Украины заявляли о желании переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с помощью вопроса признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россия повышает ставки в переговорах о невступлении Украины в НАТО.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев предложил Совету Безопасности ООН обсудить обращение Госдумы по республикам Донбасса.