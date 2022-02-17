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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский попросил Италию помочь в организации разговора с Путиным

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Gleb Garanich/Sputnik/Reuters

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным и запросил посредничества у Италии, передает РИА «Новости».

«Президент Зеленский в нашем разговоре попросил о возможности поговорить с Путиным, и чтобы Италия могла в этом помочь. С той же просьбой обратились участники сегодняшней встречи. Это будет непросто, но цель состоит в том, чтобы президенты России и Украины сели за один стол», — заявил он журналистам в Брюсселе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но никогда не говорил, зачем именно.

Комментируя ситуацию у границ страны, Песков не исключил вероятность «воспламенения». По его словам, обострение рядом с российскими границами может случиться в любое время.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил свою помощь в организации переговоров российского и украинского коллег в Анкаре или Стамбуле.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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