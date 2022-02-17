Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании республик Донбасса

Президент России Владимир Путин еще не отвечал на обращение парламентариев о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Он (Путин) принял к сведению, а дальше все будет зависеть от решения президента», — рассказал представитель Кремля.

Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы по Донбассу, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем региона, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.

Позднее во Франции рассказали: Путин заявлял президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что инициативу о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не станут принимать в расчет.

Депутаты Государственной думы России большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и один воздержался.