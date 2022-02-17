Лукашенко: решение вопроса о признании ДНР и ЛНР станет совместным с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что решение вопроса о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет совместным с Россией. В Telegram-канале «Пул Первого» уточняется, что у белорусского главы состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам президента Белоруссии, решение о признании ЛНР и ДНР будет для Минска и Москвы взаимовыгодным. В настоящий момент Лукашенко не приводит условия признания Белоруссией самопровозглашенных республик.

Вскоре будут обнародованы подробности разговора Лукашенко и Путина, состоявшегося 16 февраля.

Ранее в Евросоюзе пригрозили России новыми санкциями в случае признания ДНР и ЛНР.

Опасения Запада по поводу возможного признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР связаны с тем, что 15 февраля Государственная дума одобрила соответствующее обращение к президенту России.

Также Словакия обвинила Россию в подрыве мира из-за решения Госдумы по ДНР и ЛНР.