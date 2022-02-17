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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден и Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО в свете кризиса вокруг Украины

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Ralph Orlowski/Reuters

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора обсудили вопрос военного усиления стран восточного фланга НАТО на случай гипотетической «агрессии» России против Украины. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Лидеры Германии и США подтвердили свою приверженность защите суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив необходимость дальнейшего продолжения трансатлантической координации в контексте мер по дипломатии и сдерживанию, а также усиление восточного фланга государств Североатлантического альянса в случае вторжения России в Украину», — говорится в заявлении Белого дома.

Там подчеркнули, что Байден и Шольц также обговорили свои соответствующие контакты с лидерами России и Украины в контексте «продолжающегося наращивания присутствия российских войск вблизи украинской границы».

Ранее Шольц заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, что НАТО в ближайшее время не планирует дальнейшее расширение. На это Путин подчеркнул, что Россию в исторической перспективе и такая позиция не устраивает, а Москва хочет быть уверена в том, что Украину в принципе не примут в Североатлантический альянс.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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