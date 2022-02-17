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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Украине рассказали об успешном блокировании «Северного потока – 2»

Премьер Украины Шмыгаль заявил об успешном блокировании «Северного потока — 2»

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна в текущий момент успешно блокирует запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в рамках телемарафона, который посвящен объявленному президентом Украины Владимиром Зеленским Дню единения, запись опубликована на YouTube-канале ICTV.

«Мы (Украина) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде «Северного потока — 2» и будем продолжать это делать», — рассказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает» не только Украине, но и всему Евросоюзу.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что скорейший запуск российского газопровода «Северный поток — 2» поможет Европе стабилизировать ситуацию на рынке газа, а также снизить уровень выбросов CO2 в атмосферу.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не допустят начала работы трубопровода «Северный поток — 2» в случае агрессии России против Украины.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем подчеркнул, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом без политической окраски.

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