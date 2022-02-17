Шольц и Байден провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, во время которого обсудили текущую ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Стороны приветствовали заявления президента России (Владимира) Путина о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Важно начать конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнять Минские соглашения и при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в нормандском формате. Ключ к этому лежит в Москве», — говорится в заявлении кабмина ФРГ.

Там подчеркнули, что «риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется, а значительного отхода российских войск пока не наблюдается.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем прошли в деловой атмосфере. По его словам, «конечно, уделили особое внимание наиболее актуальным проблемам международной повестки».

Накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц будет находиться на отдалении от Владимира Путина из-за отказа сделать ПЦР-тест во время переговоров.