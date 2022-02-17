В Раде объяснили, зачем власти Украины развивают тему готовящейся войны с РФ

Депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что историей о якобы готовящемся вторжении России власти Украины хотят отвлечь население от существующих в республике проблем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я не раз говорил, что война (в данном случае надуманное вторжение) — это любимый способ правительства Украины отвлечь граждан от насущных, реальных проблем. Способ отвлечь, но не реальная причина всех бед», — написал депутат.

Он отметил, что «в конечном счете правительство Украины продолжает рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а в это время страна погружается в экономический хаос, опускаясь все ниже в мировых рейтингах».

В качестве примера политик привел ежегодный рейтинг экономических свобод «Economic Freedom Index — 2022», в котором Украина опустилась на три позиции и заняла 130-е место из 177, оказавшись в блоке «преимущественно несвободных» государств.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс сообщил в ходе брифинга, что РФ продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной.