Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Госдепе заявили, что Россия продолжает стягивать войска к границе... 23:18
Ученые предупредили о вреде злоупотребления мелатонином в целях улучшения сна 23:06
Мужчина три дня пролежал в лесу рядом с телом жены 22:58
Волочкова: мне без разницы, что Валиева выпила и сделала для того, чтобы... 22:55
Немецкая чемпионка ОИ прокомментировала допинг-скандал с Валиевой 22:49
Терещенко оценил соперника сборной России по полуфиналу ОИ-2022 22:39
В НАТО перестали обозначать точную дату «вторжения» России... 22:28
Захарова попросила МИД Британии доказать отсутствие планов «нападения»... 22:28
Во Франции узнали, что Путин не станет принимать в расчет инициативу о признании... 22:17
Минсельхоз назвал четыре товара, которые могут подорожать в этом году 22:04

Госдеп США прокомментировал слова Путина о «геноциде» в Донбассе

Представитель Госдепа Прайс: США не согласны с оценкой России о «геноциде» в Донбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wikipedia

Госдепартамент США не согласен с оценками представителей руководства России о «геноциде» в Донбассе. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайм.

«Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о «геноциде» в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает геноцидом происходящее в Донбассе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть