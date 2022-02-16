Госдеп США прокомментировал слова Путина о «геноциде» в Донбассе

Госдепартамент США не согласен с оценками представителей руководства России о «геноциде» в Донбассе. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайм.

«Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о «геноциде» в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает геноцидом происходящее в Донбассе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.