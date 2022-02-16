Путин принял приглашение Болсонару посетить Бразилию

Президент Бразилии Жаир Болсонару пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить страну, об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы двух лидеров в РФ.

«Президент Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил президента Путина осуществить визит в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — отметили в Кремле.

Президенты обсудили широкую двухстороннюю повестку «в сердечной и доверительной атмосфере», добавили в пресс-службе.

Встреча Путина и Болсонару состоялась 16 февраля, она прошла без дополнительных эпидемиологических мер, так как бразильский лидер сдал тест на коронавирус российским медикам.