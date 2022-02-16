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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Блинкен заявил о подрыве суверенитета Украины через признание ДНР и ЛНР

Блинкен: признание Москвой ДНР и ЛНР равносильно отказу России от минских соглашений

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен подчеркнул, что признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик подорвет суверенитет Украины, говорится в заявлении американского ведомства.

Он указал, что признание Кремлем ДНР и ЛНР будет «равносильно полному отказу российского правительства от своих обязательств по Минским соглашениям».

Блинкен отметил, что принятие этой резолюции в отношении ДНР и ЛНР станет «грубым нарушением международного права» и «поставит под сомнение» заявленное Россией обязательство продолжать дипломатическую работу во имя мирного урегулирования этого кризиса.

14 февраля депутаты Государственной думы России большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и один воздержался.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, Киев не соблюдает минские договоренности и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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