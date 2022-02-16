Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Совбезе заявил о намерении США оспорить права России в Арктике 15:44
Российский фристайлист завоевал бронзу в лыжной акробатике на ОИ 15:44
Польша готовится к наплыву беженцев из Украины 15:43
Минфин рассказал о финансовой «подушке» на случай введения новых... 15:43
Счетная палата перечислила главные проблемы платных дорог 15:42
Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание для педофилов 15:42
Таиланд переименовал Бангкок 15:38
Хуснуллин заявил, что рост ключевой ставки угрожает строительству 15:38
Google нашла способ дать старым компьютерам новую жизнь 15:34
Зюганов рассказал о своем состоянии после выписки из больницы 15:31

В Грузии сравнили признание ДНР и ЛНР с событиями 2008 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Грузия считает категорически неприемлемым обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава грузинского МИДа Давид Залкалиани, передает «Грузия.Online». Об этом дипломат сказал в рамках мероприятия в честь «Дня единства Украины», организованного в украинском посольстве в Тбилиси.

«Тревожно в XXI веке наблюдать за широкомасштабной военной мобилизацией вдоль границ Украины, и особенно тревожно вчерашнее решение российской Думы обратиться к президенту России с призывом признать независимость неотъемлемых территорий Украины. Безусловно, это категорически неприемлемо», — отметил министр.

По словам Залкалиани, Грузия осуждает действия российских депутатов и считает, что возможное признание ДНР и ЛНР со стороны России лишь усугубит сложную ситуацию вокруг Украины.

«К сожалению, в 2008 году Грузия пережила российскую агрессию, оккупацию значительной части Грузии и ее признание Российской Федерацией [независимыми республиками], что привело к бегству тысяч людей в пределах собственной страны. Наша братская Украина сегодня находится в таком же тяжелом положении», — подчеркнул глава МИД Грузии.

Ранее в США рассказали о последствиях поддержи и признания ЛНР и ДНР Россией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть