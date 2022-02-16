В Грузии сравнили признание ДНР и ЛНР с событиями 2008 года

Грузия считает категорически неприемлемым обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава грузинского МИДа Давид Залкалиани, передает «Грузия.Online». Об этом дипломат сказал в рамках мероприятия в честь «Дня единства Украины», организованного в украинском посольстве в Тбилиси.

«Тревожно в XXI веке наблюдать за широкомасштабной военной мобилизацией вдоль границ Украины, и особенно тревожно вчерашнее решение российской Думы обратиться к президенту России с призывом признать независимость неотъемлемых территорий Украины. Безусловно, это категорически неприемлемо», — отметил министр.

По словам Залкалиани, Грузия осуждает действия российских депутатов и считает, что возможное признание ДНР и ЛНР со стороны России лишь усугубит сложную ситуацию вокруг Украины.

«К сожалению, в 2008 году Грузия пережила российскую агрессию, оккупацию значительной части Грузии и ее признание Российской Федерацией [независимыми республиками], что привело к бегству тысяч людей в пределах собственной страны. Наша братская Украина сегодня находится в таком же тяжелом положении», — подчеркнул глава МИД Грузии.

Ранее в США рассказали о последствиях поддержи и признания ЛНР и ДНР Россией.