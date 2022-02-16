Байден и Макрон обсудили прошедшие переговоры с Путиным

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили недавние контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны обсудили усилия по дипломатическому взаимодействию и сдерживанию Москвы в связи с ситуацией на российско-украинской границе, а также подтвердили приверженность дипломатическому пути для разрешения конфликта.

Макрон и Байден также подтвердили готовность создать жесткие последствия для России в случае агрессии против Украины и усилить оборонительный потенциал на восточном фланге НАТО.

7 февраля президент Франции провел телефонные переговоры с Путиным, в ходе которого заявил, что «искренний диалог несовместим с эскалацией» конфликта на Украине. Стороны выразили готовность продолжать диалог по выполнению минских соглашений и обсуждению безопасности в Европе.

Позже Путин провел телефонный разговор с Байденом. Последний отметил, что «две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны делать все, чтобы поддерживать стабильность, безопасность» во всем мире.