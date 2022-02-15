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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Американский политик назвал виновника украинского кризиса

Американский политик Пол назвал Байдена виновником украинского кризиса

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Американский политик, бывший конгрессмен, экс-кандидат в президенты Рон Пол обвинил президента США Джо Байдена в эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает Lewrockwell.

По мнению политика, диалог Байдена с президентом России Владимиром Путиным не привел к «прорыву», а только предоставил прикрытие сторонникам мнения о необходимости войны. Пол утверждает, что правительство США настолько «глупо», что рискует развязать термоядерную войну из-за Украины.

Экс-конгрессмен подчеркивает, что украинский кризис выстраивается на лжи Байдена о планах России «вторгнуться» на украинскую территорию.

«Затем высшие должностные лица Байдена продолжают ставить себя в неловкое положение, предупреждая о неизбежности вторжения», — отмечает Пол.

Он подчеркивает, что американские СМИ не сообщают, что кризис и угроза войны были на самом деле вызваны вмешательством Штатов во внутренние дела Украины, в частности «поддерживаемым США переворотом, в результате которого было свергнуто избранное правительство в 2014 году». По словам Пола, тогда беспорядки произошли от «одного глупого и аморального поступка администрации экс-президента США Барака Обамы».

Ранее стало известно, что Байден выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины.

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