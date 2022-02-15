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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден выступит с заявлением по Украине

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден днем выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

«Согласно обновленному графику главы государства на сегодняшний день, обнародованному американской администрацией, выступление запланировано на 15.30 по вашингтонскому времени (23.30 мск)», — заявили в Белом доме.

Ожидается, что Байден представит обновленную информацию по ситуации с Украиной, а также повторит, что США и их союзники «остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне» с Россией.

Ранее сообщалось, что президент США в ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным «ясно дал понять», в случае вторжения России на Украину Вашингтон и его союзники «решительно отреагируют» и возложат на Москву серьезные санкции.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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