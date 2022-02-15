CNN: Макрон просит Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу России Владимира Путина не признавать независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Мы остаемся бдительными и просим [Путина] не выполнять просьбу Думы», — сказал он.

Ранее депутаты Государственной думы России большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и один воздержался.

Позже Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве, комментируя обращение Госдумы, заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.