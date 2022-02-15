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Лавров в разговоре с Блинкеном заявил о недопустимости агрессивной риторики США

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики.

«Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности», — говорится в публикации на сайте МИД РФ.

Также министр подчеркнул необходимость продолжения совместной работы, о которой ранее условились президенты России и США.

В последний раз Лавров и Блинкен общались 12 февраля. Тогда глава МИД РФ заявил госсекретарю, что западная информационная кампания против России может в конечном итоге привести к войне в Донбассе. Кроме того, Лавров указал, что США не согласились выполнить ключевые положения гарантий по безопасности, предложенные Россией.

Позже в тот же день президент России Владимир Путин по просьбе Белого дома поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом об украинском кризисе.

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Отношения России и США
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