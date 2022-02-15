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Шольц оценил возможное признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса

Канцлер германии Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой

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Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет политическом катастрофой и нарушением минских договоренностей, сообщает РИА «Новости».

«Если парламент примет то, что было предложено и это станет реальностью, конечно, это будет означать нарушение минских договоренностей. Это будет означать, что процесс прервется и это будет политической катастрофой», — сказал он.

Согласно минским соглашениям, Киев должен признать особый статус Донбасса. Россия неоднократно обвиняла Украину в срыве договоренностей и нежелании их исполнять. В частности, Киев не хочет ничего обсуждать напрямую с представителями ДНР и ЛНР, хотя договоренности предусматривают такой диалог.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и один воздержался.

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