Путин: РФ не может закрывать глаза на то, как США трактуют принцип неделимой безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может закрывать глаза на то, как Соединенные Штаты и Североатлантический альянс «достаточно вольно и в свою пользу» трактуют принцип неделимой безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия не может закрывать глаза на то, как США и НАТО достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, которые зафиксированы во многих общеевропейских документах», — рассказал Путин.

Он подчеркнул, что принцип подразумевает не только положение о праве свободно выбирать способы обеспечения собственной безопасности и вступать в различные военные союзы и альянсы, но также включает обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности иных стран.

По словам Путина, силовое сдерживание РФ со стороны Запада воспринимается Россией в качестве прямой и непосредственной угрозы нацбезопасности.

Он подчеркнул, что в ответах Штатов и альянса на предложения РФ по гарантиям безопасности есть ряд соображений, которые Москва предлагала в предыдущие годы и готова обсуждать в настоящий момент.

Ранее Путин сообщил, что переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем прошли в деловой атмосфере.