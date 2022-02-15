Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин напомнил об обещаниях НАТО не расширяться 18:18
Александра Трусова рассказала о своих целях на Олимпиаде 18:15
Путин оценил обращение депутатов о признании ДНР и ЛНР 18:13
В России предложили разрешить мужчинам забирать у жены свою фамилию... 18:11
Свердловский губернатор вступился за охранника, пририсовавшего глаза на картине... 18:11
Путин раскрыл причину, по которой Россия выдвинула инициативы по безопасности 18:11
Пятый из семи участников BTS заболел коронавирусом 18:03
Шольц оценил возможное признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса 17:59
Тарасова считает, что россиянки могли лучше выступить в короткой программе на ОИ 17:58
Житель Самарской области угнал машину, потому что устал идти пешком 17:55

На Украине ответили безразличием на возможное признание Россией ДНР и ЛНР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Возможное признание ДНР и ЛНР Россией не сыграет большой роли для Киева. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает The Wall Street Journal.

«Поворотный момент наступит, когда Российская Федерация поймет, что мы являемся отдельным государством», — сказал секретарь СНБО. Он выразил мнение, что в нынешних условиях возможное признание ДНР и ЛНР со стороны России не сыграет большой роли, добавив, что Киев не собирается захватывать их силой.

Комментируя же отвод российских войск, Данилов сказал, что Киев должен дождаться подтверждения от разведки, «что это действительно происходит».

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался. Парламентарии выразили уверенность, что признание республик Донбасса позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик».

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Евросоюз должен ввести в отношении России санкции в случае признания Москвой ДНР и ЛНР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть