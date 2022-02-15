На Украине ответили безразличием на возможное признание Россией ДНР и ЛНР

Возможное признание ДНР и ЛНР Россией не сыграет большой роли для Киева. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает The Wall Street Journal.

«Поворотный момент наступит, когда Российская Федерация поймет, что мы являемся отдельным государством», — сказал секретарь СНБО. Он выразил мнение, что в нынешних условиях возможное признание ДНР и ЛНР со стороны России не сыграет большой роли, добавив, что Киев не собирается захватывать их силой.

Комментируя же отвод российских войск, Данилов сказал, что Киев должен дождаться подтверждения от разведки, «что это действительно происходит».

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался. Парламентарии выразили уверенность, что признание республик Донбасса позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик».

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Евросоюз должен ввести в отношении России санкции в случае признания Москвой ДНР и ЛНР.