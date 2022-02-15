Депутат Рады эмоционально отреагировал на решение Госдумы по Донбассу

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в ходе заседания парламента криком отреагировал на решение Госдумы РФ поддержать обращение к президенту РФ с просьбой признать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики. Видеоролик выступления парламентария опубликовал Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Когда Гончаренко начал выступать, он закричал в микрофон: «Донецк — это Украина, Луганск — это Украина!». Депутат обратился к присутствующим, призвав их встать и поддержать аплодисментами его слова. А Госдуме Гончаренко предложил «засунуть куда подальше» решение по Донбассу.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и один воздержался.