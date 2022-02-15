Депутат Арефьев заявил, что россиянам не придется отказываться от зарплаты ради Донбасса

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев прокомментировал слова своего коллеги по фракции КПРФ Казбека Тайсаева, который заявил о готовности россиян отказаться от 13-й зарплаты ради признания ДНР и ЛНР. В беседе с «Газетой.Ru» Арефьев рассказал, что не знает откуда Тайсаев взял данные о мнении жителей страны на эту тему. Сам депутат считает, что россиянам ни от чего отказываться не придется.

«Не знаю с чего он взял, что такое настроение у наших людей. Я думаю, что признание этих двух республик никаких расходных обязательств для Российской Федерации не несет. Мы признавали Абхазию, Южную Осетию. Мы же им не платим какие-то деньги, не забираем 13-ю зарплату. Они живут сами по себе, а мы сами по себе. Мы их признаем просто как субъекты международного права и ничего более. А то, что мы им помогали и помогаем — у нас есть международный договор, это не безвозмездная помощь. Я так думаю, что признание ЛНР и ДНР никаких расходных обязательств накладывать на нашу страну не будет и никому отказываться ни от чего не придется», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев во время обсуждения проекта обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР выразил мнение, что россияне готовы на понижение уровня жизни в случае признания Донбасса.

«Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — заявил он.

Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать ДНР и ЛНР был внесен в Госдуму 19 января депутатами от КПРФ. Сегодня проект был одобрен большинством депутатов нижней палаты парламента.