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Депутат Арефьев заявил, что россиянам не придется отказываться от зарплаты ради Донбасса

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев прокомментировал слова своего коллеги по фракции КПРФ Казбека Тайсаева, который заявил о готовности россиян отказаться от 13-й зарплаты ради признания ДНР и ЛНР. В беседе с «Газетой.Ru» Арефьев рассказал, что не знает откуда Тайсаев взял данные о мнении жителей страны на эту тему. Сам депутат считает, что россиянам ни от чего отказываться не придется.

«Не знаю с чего он взял, что такое настроение у наших людей. Я думаю, что признание этих двух республик никаких расходных обязательств для Российской Федерации не несет. Мы признавали Абхазию, Южную Осетию. Мы же им не платим какие-то деньги, не забираем 13-ю зарплату. Они живут сами по себе, а мы сами по себе. Мы их признаем просто как субъекты международного права и ничего более. А то, что мы им помогали и помогаем — у нас есть международный договор, это не безвозмездная помощь. Я так думаю, что признание ЛНР и ДНР никаких расходных обязательств накладывать на нашу страну не будет и никому отказываться ни от чего не придется», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев во время обсуждения проекта обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР выразил мнение, что россияне готовы на понижение уровня жизни в случае признания Донбасса.

«Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — заявил он.

Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать ДНР и ЛНР был внесен в Госдуму 19 января депутатами от КПРФ. Сегодня проект был одобрен большинством депутатов нижней палаты парламента.

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