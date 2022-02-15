В Крыму поддержали предложение признать ДНР и ЛНР

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Аксенов заявил, что поддерживает обращение Госдумы к Путину по признанию Донбасса

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Facebook заявил, что поддерживает обращение Государственной думы России к президенту Владимиру Путину по признанию независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«На Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей Родиной. Народ Донбасса высказал свою волю еще в 2014 году, он с оружием в руках отстоял свое право быть частью Русского мира, быть собой», — заявил Аксенов.

Ранее Государственная дума России направила президенту Владимиру Путину обращение о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

За это решение проголосовали большинство депутатов. В Киеве уже заявили, что признание Донецка и Луганска Москвой Украина будет считать выходом России из минских соглашений.

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