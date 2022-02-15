Стало известно, почему Песков пропустил открытие Олимпиады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден был пропустить открытие Олимпиады в Пекине из-за заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом он рассказал Telegram-каналу Baza.

Политик подтвердил свою болезнь, уточнив, что восемь дней работал в дистанционном формате.

По данным источников, он перенес болезнь в легкой форме.

В прошлом месяце председатель правительства Михаил Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат.

Также из-за пандемии коронавируса российский президент Владимир Путин и официальные российские лица не примут участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая намечена на 18–20 февраля и пройдет впервые за два года в очном формате.

Кроме того, Песков объяснил, что необычно большая дистанция между Путиным и его собеседниками в последнее время также объясняется сложной эпидобстановкой. Он отметил, что неделю назад Россия была «на пике волны», но сейчас цифры пошли вниз.