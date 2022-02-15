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Глава британского МИД отреагировала на «оскорбления» со стороны российского коллеги

Глава МИД Британии Трасс заявила о безразличии на «оскорбления» от Лаврова

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Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс рассказала, что ей «все равно» на якобы поступившие оскорбления в ее адрес от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщается в Twitter-профиле издания Good Morning Britain.

«Нас беспокоит правительство, которые является экспансионистским по своим намерениям, которое стремится подорвать демократии на своей границе, и мы громко об этом заявляем. Честно говоря, мне все равно, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров...» — объяснила глава британского ведомства.

Трасс обратила внимание, что продолжит настаивать на политическом курсе Британии в отношении РФ.

При этом министр не уточнила, о каких именно оскорблениях якобы от Лаврова шла речь.

Трасс ранее посетила Москву, где провела переговоры с Лавровым. Министр иностранных дел России описал состоявшийся диалог как «разговор немого с глухим». Речь между Москвой и Лондоном зашла и о ситуации с Украиной.

Также пользователи Twitter обвинили Трасс в плохих манерах на встрече с Лавровым.

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