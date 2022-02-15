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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Москве начались переговоры Путина и Шольца

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Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца начались в Москве, передает ТАСС.

По данным агентства, встреча проходит с соблюдением антиковидных ограничений. Открывая переговоры, российский президент уточнил, что стороны будут обсуждать вопросы безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.

«Значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению вопросов о ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины», — рассказал Путин.

Он также отметил, что ему было бы интересно услышать мнение канцлера о событиях, разворачивающихся на мировой арене. Шольц, в свою очередь, сказал, что рад встрече с Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что канцлер Германии будет находиться на отдалении от Путина из-за отказа сделать ПЦР-тест во время переговоров. Он также уточнил, что заявления Олафа Шольца о том, что Германия находится на стороне Украины, не повлияют на встречу с российским президентом.

До этого от проведения российского ПЦР-теста отказался президент Франции Эммануэль Макрон, который 7 февраля прибыл в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

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