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Депутат от ЕР Туров: Россия делает все возможное ради мира в Донбассе

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров заявил в ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента, что «Единая Россия» разделяет все существующие опасения по отношению к Донецку и Луганску, сообщает пресс-служба партии.

«За последнее время создана ударная группировка в границах Луганских, Донецких территорий, которая насчитывает по разным данным от 100 до 150 тыс. вооруженных сил Украины, а также национальных батальонов, которые вооружены с помощью ряда стран Североатлантического Альянса и готовы, как нам кажется, перейти к состоянию войны», — сказал он.

Туров подчеркнул, что со стороны России делается все возможное с дипломатической точки зрения для реализации минских соглашений, чтобы в Донбассе был мир. При этом, по его словам, Киев продолжает нагнетать ситуацию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что президент России Владимир Путин будет продолжать консультироваться с МИДом и всеми остальными органами исполнительной власти.

«Мы пытаемся ускорить этот процесс для того, чтобы было правильно сформулировано постановление, и указ президента вышел о признании республик ДНР и ЛНР в том объеме, который сегодня необходим каждому жителю Донбасса. Мы должны думать о тех 3,86 млн граждан наших соотечественников, из которых 860 тыс. – граждане РФ», — заявил Водолацкий.

Накануне, 14 февраля, фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму второй проект постановления об обращении палаты к президенту России Владимиру Путину признать Донецкую и Луганскую народные республики.

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