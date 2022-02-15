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В Кремле оценили влияние длинного стола на имидж Путина

Песков: в Кремле не боятся, что длинный стол на переговорах повлияет на имидж Путина

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Sputnik/Kremlin via Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необычно большая дистанция между Путиным и его собеседниками в последнее время объясняется сложной эпидобстановкой. Об этом представитель Кремля сообщил на брифинге.

У Пескова спросили, не боятся ли в Кремле, что Путин станет казаться отдаленным от собеседников и не ухудшится ли имидж главы государства как в глазах россиян, так и всего мира.

«Нет, не боятся. Это абсолютно временные меры, они объясняются эпидемиологической обстановкой», — подчеркнул Песков.

По его словам, сейчас цифры по новым заражениям коронавирусом в РФ пошли вниз.

«Но буквально неделю назад мы были на пике волны — болели все сплошь и вокруг: во всех компаниях, ведомствах, работники, их родные, близкие и так далее», — обратил внимание пресс-секретарь президента

В результате в разгар такой эпидемии принимаются особые меры предосторожности, отметил Песков.

«И когда нет времени и встречи оперативно согласовать, их гораздо больше, чем вы видите по телевизору, то они просто происходят на несколько большем расстоянии, ничего здесь нет страшного, ни особенного, мы живем в такое время, которое диктует особые меры», — заключил Песков.

Ранее у длинного стола на встрече главы МИД Сергея Лаврова и Путина нашли облучатель.

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Коронавирус 2019-nCoV
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